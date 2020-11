Mirando Lejos Todo el día

Carlos Mateo Balmelli, Willian Domínguez

Carlos Mateo Balmelli, Willian Domínguez Facebook

Patricia Dos Santos, especialista en empleos, explicó que los millennials es una generación de personas nacidas a partir de 1980. Aseguró que los mismos “vienen a sacudir el avispero de una manera tremenda” y que se puede considerar que son más egocéntricos que la generación anterior .

«Los millennials son un grupo de habitantes de la tierra que nacieron en la década de los 80, son un fiasco para quienes tienen una mirada vieja de la realidad. Se les puede considerar un fiasco si su parámetro de comparación es lo que conoces de hoy para atrás de como se debe trabajar en la empresa, también verle a ellos como un fiasco es una manera de no salir de nuestra área de comodidad», manifestó.

Mencionó que «el mundo cambio mucho y va a cambiar mucho más ahora que los millennials están a cargo de las cosas dentro y fuera de las empresas. Entonces, puedo considerar que son un fiasco porque no les gusta hacer reuniones pero ¿por qué tenemos que seguir pensando que la manera de hacer las reuniones que teníamos es la única manera de hacer reuniones?. Creo que vienen a sacudir el avispero de una manera tremenda».

«Los millennial están comprometidos solo con ellos mismos o en primer lugar con ellos. Los vamos a ver por unos años, se casan tienen hijos y quiero ver qué va a pasar con ellos cuando tengan la responsabilidad de pagar el colegio y ese tipo de cosas, le va a llegar más tarde que a otros pero les va a llegar. Se podría decir que son más egocéntricos», señaló.

«Tener un millennial dentro de la empresa es un desafío para los antiguos, nosotros tenemos que aprovecharlos mientras están y no lamentarnos por lo que no nos dan, sino que tomar todo lo que nos dan porque son creativos, viven en red, aportan conocimientos de otras personas, son genuinos cuando confían en tu marca y recomiendan, el millennial no se va a quedar mucho tiempo si no cree», expresó.

«Entonces, yo le recomiendo a todo el mundo que le contraten a los millennials pero que no esperen de ellos el comportamiento de un baby boomers, que les aprovechen mientras están y si se van de buena gana van a ser unos espectaculares embajadores fuera de la empresa. Una tendencia es el portafolio de trabajo, los millennials tienen la capacidad de enmarcarse en los emprendimientos y es lo que le salvó a mucha gente en esta pandemia», dijo.