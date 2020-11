El diputado colorado Ulises Quintana se reincorporó a la Cámara Baja tras recuperar su libertad y ya piensa en la precandidatura a la Intendencia de Ciudad del Este. Al ser consultado por el apoyo de Mario Abdo Benítez, líder de Colorado Añetete, movimiento al que pertenece, dijo que hace más de un año no habla con él y que no sabe si existe el movimiento debido a que "no se lo siente así".