Este jueves Beatríz Denis, hija del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, brindó una conferencia de prensa donde recordó a su padre y pidió nuevamente una prueba de vida. La misma, se quebró al hacer referencia de que se cumplen 60 días de la desaparición de su papá y que hasta el momento no tienen respuestas sobre su paradero.

«Lastimosamente hasta hoy no tenemos ningún resultado, a 60 días no tenemos ningún resultado», expresó.

En la ocasión, habló sobre la detención de dos mujeres indígenas que supuestamente se hacían pasar por miembros del EPP.

Dos mujeres indígenas que supuestamente se hacían pasar por integrantes del EPP fueron detenidas tras un allanamiento realizado esta mañana en la Comunidad Jakye Axa de Concepción. Además, fueron incautados dos celulares.

«Hoy me enteré de la detención de estas dos personas. Fueron varios mensajes que intercambiamos. Decía que era María del EPP. Insistentemente pedíamos la prueba de vida, pero ahí se cortaba la comunicación con ellos. Una vez supuestamente me pasaron con papá, pero no era su voz, era ella misma la que imitaba su voz, era una burla sinceramente» , afirmó.

Inocencia Gómez Benitez, de 47 años de edad y Belinda Avalos Gómez , de 30 años de edad fueron detenidas en el procedimiento. Ambas fueron trasladadas hasta la Dirección de Policía de Concepción donde permanecerán en libre comunicación a cargo del Ministerio Público.