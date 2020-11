Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas (DNCP), manifestó que la institución solicitó al Ministerio de Obras Públicas los documentos de ofertas de la empresa Jonica S.A. para corroborar si el titular de la ESSAP, Natalicio Chase, formó parte de la misma ante el mencionado Ministerio.

“Lo que nosotros queremos verificar es que si el señor Chase está o no incorporado en los documentos de la oferta de Jonica ante el Ministerio de Obras Públicas. Eso tendría que estar respondiendo mañana si mal no recuerdo el MOPC porque recordemos que los documentos de la oferta no quedan archivados en la Dirección de Contrataciones Públicas sino en cada institución pública licitante”, explicó.

