El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, defensa de los padres de Rodrigo Quintana, explicó que la decisión de la jueza, Hilda Benítez, de exclusión de la querella es nula considerando que se trata de un proceso penal y no de un proceso sucesorio. El argumento principal de la jueza fue que la víctima del caso es la pequeña hija de Rodrigo Quintana, no los padres y que la representación de ella es la que se toma como querella y que no puede existir dos partes querellantes.