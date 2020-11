La Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo y el Departamento de Endocrinología del Hospital de Clínicas organizan un conversatorio virtual para el próximo sábado 21 de noviembre a partir de las 9:00, en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes que se celebra cada 14 de noviembre.

La actividad está enfocada a temas no convencionales, como ser la disfunción eréctil, el consumo de tabaco por diabéticos o el manejo de la dieta en días festivos, que muchos pacientes no suelen preguntar y que preocupan a los especialistas. Durante la transmisión, los interesados tendrán un espacio para realizar consultas a los profesionales médicos.

Según el Ministerio de Salud, la prevalencia de la diabetes en nuestro país es del 9,7 %. El 90% de las personas diabéticas cuenta con diabetes tipo 2, el 10% presenta diabetes tipo 1, y en este último, la mayoría de los afectados son niños. El tratamiento del diabético es de por vida. Al año, el paciente requiere de 3 a 4 consultas, al igual que exámenes de laboratorio.

En este contexto, la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo y el Departamento de Endocrinología del Hospital de Clínicas organizan para el sábado 21 de noviembre de 9:00 a 11:45 el conversatorio virtual denominado “Cosas que te preocupan a vos y le preocupan a tu endocrinólogo», dirigido a pacientes que tendrán la oportunidad de realizar consultas a los profesionales médicos, que se referirán a ocho temas alternativos que no suelen incluirse en la educación convencional acerca de la diabetes. “Lo que haremos en las exposiciones será tratar de responder algunas preguntas que tienen los pacientes en consultorio y que no se animan a preguntar y algunas cosas que a los endocrinólogos nos preocupa que nuestros pacientes no entienden”, señaló el Dr. Elvio Bueno, presidente de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología.

El evento será transmitido a través del Facebook Live de la *Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo* (https://www.facebook.com/ spendocrino/) y habrá un espacio para preguntas y respuestas. La actividad cuenta con el apoyo de Sanofi Diabetes.

Los temas a abordarse serán:

1. ¿Qué tipo de diabetes tengo, Doctor? Dra. Ana Iris Ramírez

2. ¿Es peligroso tomar medicamentos para la disfunción eréctil? Dr. Aldo Benitez

3. ¿Cómo puede manejar una persona con diabetes su dieta si va a ir a una fiesta, un festival gastronómico al interior, Semana Santa o San Juan? Dra. Maura Arce

4. ¿Por qué no debería una persona con colesterol alto o hipertensión arterial suspender su medicación, aunque sus cifras sean “normales”? Dra. Liz Valinotti

5. ¿Por qué es tan malo para una persona con diabetes fumar? Dr. Sebastián Velázquez

6. ¿Cuánto de alcohol y que tipo de bebidas puede tomar una persona con diabetes? Dra. Violeta Jiménez

7. ¿Se cura la diabetes? ¿Una vez que empiezo con la insulina, ya no la voy a poder dejar? Dra. Fabiola Romero

8. ¿Cómo manejar los bajones de azúcar (las hipoglucemias)? Dra. Rosa Vega

Más datos sobre el Día Mundial de la Diabetes

El Día Mundial de la Diabetes es la campaña de concienciación sobre la diabetes que fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, como respuesta al alarmante aumento de los casos en el mundo. Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad. Se escogió esta fecha por ser el aniversario del nacimiento de Frederick Banting quien, junto con Charles Best, concibió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina, en octubre de 1921.