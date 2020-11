Mirando Lejos Todo el día

La abogada Pilar Callizo manifestó que este lunes realizará una visita a la fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez a fin de expresar la situación de “abandono” que sufren los familiares de los secuestrados en el norte. Agregó que cada familiar debe de recibir información sobre las acciones que se realizan en el marco de la búsqueda de sus seres queridos.

«Estuvimos por Concepción y por todo el norte, también aprovechamos para dar nuestra solidaridad a la familia Denis, también a la familia de Edelio y de Urbieta, quedamos bastante preocupados no solo por las manifestaciones dadas por las hijas de Denis, sino que también por otros comentarios recibidos por abogados y abogadas de Concepción en relación a la problemática de inseguridad que se vive y también en cuanto a la influencia de ciertos factores externos en todo lo que se pueda llamar la administración de justicia», señaló.

«Consideramos tanto el equipo que me acompaña y lo que a mí respecta que desde la Fiscalía General se tome conocimiento de estas mujeres, porque de los secuestrados son solamente mujeres las que están abandonadas en el sentido de no tener respuesta de las instituciones que hoy tenían que estar informando por lo menos lo que se va haciendo el día a día, como ellas dicen no hay necesidad de que se informe a la ciudadanía pero ellas deben saber. Ahí hay evidentemente o falta de comunicación o falta de acción y de resultado», manifestó.