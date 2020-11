El trabajador de la salud de Chihuahua falleció por complicaciones tras ser intubado, tenía 28 años. Este viernes en el hospital Ángeles Chihuahua perdió la vida un joven enfermero de 28 años de edad, Sergio Humberto Padilla Hernández, quien grabó un emotivo mensaje para su familia antes de ser intubado y los subió a su Facebook.

En el video dijo que se ponía en manos de Dios, que iba a ser intubado y que regresaría, expresando sus ganas de vivir, sin embargo si algo sucedía pidió que lo recordaran como era.

Era ex estudiante del CBTis 117, enfermero de profesión y colaborador de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en el área de enfermería, por lo que la Presidencia Municipal extendió sus condolencias a sus familiares.

Amigos y seres queridos expresaron su dolor ante tan lamentable pérdida.

“Bueno, pues, se llegó la hora de la verdad. Voy a ser sometido a intubación endotraquial, quiero que, pase lo que pase, cual sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy. Porque voy a volver. No es un adiós. Estoy seguro de que voy a volver en unos días, nada más que me recupere y vamos a seguir adelante”, dijo el joven en la grabación que se ha vuelto viral en redes.

“Los volveré a ver, amigos, los amo y yo sé que van a estar doblando rodilla por mí, por mi salud y por mi bienestar y pase lo que pase, van a estar viendo por mis intereses siempre. Los amo y están en mi corazón. Hasta luego”, agregó.

