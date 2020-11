Este sábado el viceministro de Transporte, Pedro Britos anunció que hasta el 31 de diciembre se podrá pagar el pasaje del transporte público con efectivo. La decisión fue adoptada luego de los reclamos de los usuarios por la imposibilidad de conseguir las tarjetas.

Durante la fiscalización que realizó la Sedeco esta semana constató que las quejas frecuentes de los ciudadanos eran:

Que no encuentran locales habilitados, otros ya compraron por 20.000 guaraníes de vendedores ambulantes y en la vía pública, en tanto que algunos usuarios se quejan de las pocas bocas de recargas habilitadas debiendo caminar por varias cuadras, ocasionándoles contratiempos, manifestaron que muchas veces el saldo no se acredita y las aplicaciones de las mismas no funcionan, no actualizan las cargas y el usuario no puede fácilmente controlar su haber (Saldo) ni mucho menos tener acceso a los débitos por cada viaje.

Cabe recordar que desde el 23 de octubre se establecía que los buses que operan dentro del Área Metropolitana, eliminarían completamente el pago en efectivo. Sin embargo, ante la nueva disposición eso queda postergado.