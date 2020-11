El presidente electo se reincorporará a los acuerdos climáticos de París, revertirá la salida de la OMS, revocará la prohibición a la inmigración de países de mayoría musulmana, restablecerá el programa de los “soñadores”, entre otras medidas. Por Matt Viser, Seung Min Kim y Annie Linskey.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, planea firmar rápidamente una serie de órdenes ejecutivas después de asumir el cargo el 20 de enero, previendo que la política del país ha cambiado y que su presidencia se guiará por prioridades radicalmente diferentes a las del actual mandatario, Donald Trump.

De acuerdo a información suministrada por personas cercanas a su campaña, Biden se reincorporará a los acuerdos climáticos de París y a otros compromisos que ha asumido en los últimos meses, de igual manera revertirá la salida del presidente Trump de la Organización Mundial de la Salud. Revocará la prohibición a la inmigración de muchos países de mayoría musulmana y restablecerá el programa que permite a los “soñadores”, que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, permanecer en el país, según personas familiarizadas con sus planes.

Aunque las transiciones de poder siempre pueden incluir giros abruptos, el cambio de Trump a Biden será uno de los más sorprendentes en la historia de Estados Unidos.

Los principales asesores de Biden han pasado meses trabajando en silencio sobre la mejor manera de implementar su agenda. Han reunido un libro lleno de sus compromisos de campaña para ayudar a guiar sus primeras decisiones.

Biden planea crear un grupo de trabajo para abordar el tema del coronavirus el lunes, en reconocimiento de que la pandemia será el problema principal que debe enfrentar.

El grupo de trabajo, que podría comenzar a reunirse en unos días, estará copresidido por el ex cirujano general Vivek H. Murthy y David Kessler, ex comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Pero quienes lo rodean, también han reconocido que es posible que tenga que apoyarse más en acciones ejecutivas de lo que esperaba. Podría reorientar algunas medidas y regulaciones federales, y puede adoptar una postura diferente en el escenario mundial.

Sin embargo, impulsar una legislación importante en el Congreso podría resultar un desafío.

Aunque los demócratas tendrán una mayoría reducida en la Cámara baja, la composición final del Senado aún no está clara. Eso se decidirá el 5 de enero, con dos elecciones de segunda vuelta en Georgia. Los demócratas tendrían que ganar ambas contiendas para tener el control efectivo del Senado, con la vicepresidenta Kamala D. Harris como voto de desempate, mientras que los republicanos conservarían una pequeña ventaja al ganar al menos una.

“El equipo para las políticas de transición, ahora se están enfocando mucho en el poder ejecutivo”, dijo un aliado de Biden que ha estado en contacto con su equipo quien, como otros entrevistados, habló con el Washington Post bajo condición de anonimato para discutir asuntos privados.

Un Senado en manos de los republicanos, o incluso uno con una mayoría demócrata estrecha, probablemente afectará las elecciones para el Gabinete de Biden dado el poder que tiene el Senado para confirmar a los nominados.

Una opción que se está discutiendo es nombrar miembros del gabinete en calidad de interinos, una táctica que Trump también utilizó.

“Solo en virtud del calendario y la cantidad de puestos ocupados, eso siempre es una posibilidad”, dijo la fuente. “Porque el Senado se mueve tan lentamente ahora, mucho más lento de lo que solía hacerlo”.

El sábado por la tarde, aproximadamente dos horas después de que en las redes sociales comenzaran a referirse a Biden como el ganador de las elecciones, el presidente electo tuvo una breve llamada con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y con el líder de la minoría del Senado, Charles E. Schumer, quien habló para felicitar a Biden por una “tremenda victoria”, según dos funcionarios demócratas.

Schumer llamó mientras se dirigía a una celebración en Brooklyn, sosteniendo su teléfono plegable por la ventana para que Biden pudiera escuchar a la multitud que lo vitoreaba.

Si el senador Mitch McConnell (republicano) se mantiene como líder de la mayoría, estaría tratando de gestionar una conferencia dividida entre dos facciones con intereses diferentes, pero ninguna de las cuales necesariamente está ansiosa por ayudar a Biden, una con senadores que se postularán para la reelección en estados indecisos en 2022, y otro con aquellos que buscan el centro de atención nacional mientras compiten por la nominación presidencial republicana de 2024.

“En los viejos tiempos, el mandato significaba que la otra parte estaría más dispuesta, o sentiría que tenía un impulso para trabajar”, dijo el Senador Robert P. Casey Jr. “Ya no estoy seguro de que eso se aplique”.

No está claro si Biden se ha comunicado con McConnell directamente; sus fuentes aún no han realizado comentarios sobre ninguna conversación.

Un Congreso estrechamente dividido podría obstaculizar los esfuerzos de Biden para realizar acciones legislativas radicales sobre la reforma migratoria. El presidente electo también ha dicho que enviaría un proyecto de ley al Congreso que deroga las protecciones de responsabilidad para los fabricantes de armas y cierra las lagunas de verificación de antecedentes. Se ha comprometido a derogar los recortes de impuestos aprobados por los republicanos de 2017, un esfuerzo que podría verse obstaculizado si los republicanos sostienen la mayoría del Senado.

No obstante, sin la cooperación del Congreso, Biden ha dicho que planea restablecer inmediatamente la reversión de Trump sobre 100 reglas de salud pública y ambientales que la administración Obama tenía en vigor.

También instituirá nuevas pautas éticas en la Casa Blanca, y se comprometió a firmar una orden ejecutiva el primer día en el cargo diciendo que ningún miembro de su administración podría influir en ninguna investigación del Departamento de Justicia.

Biden se ha comprometido durante mucho tiempo a unirse a los acuerdos climáticos de París mediante una orden ejecutiva, pero también ha dicho que intentará convencer a otras naciones para que adopten estándares más altos en un intento de frenar los impactos del cambio climático.

El senador Christopher A. Coons, un antiguo aliado de Biden que ocupa el puesto que el presidente electo tuvo durante 36 años, ofreció una amplia descripción de la agenda inicial de Biden: “Sáquennos de esta pandemia que ha empeorado mucho con Trump, mal manejo de la misma, reconstruir nuestra economía de una manera que sea más sostenible e inclusiva, y lidiar con la división y la desigualdad”.

Señaló que el estilo de Biden será bastante diferente, diciendo que Trump y Pelosi no han hablado en más de un año.

Coons sugirió que Biden se comunicaría rápidamente con los líderes de ambas partes.

La respuesta al coronavirus ha sido lo más importante en la mente de Biden, y se consideró dentro de su campaña como la razón principal de su victoria. Anteriormente había dicho que incluso antes de la inauguración se comunicaría con Anthony S. Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, para pedirle consejo.

Biden también quiere nombrar rápidamente a una persona que se encargue de los suministros, supervisión, producción y distribución de las pruebas para cuando estén listas las vacunas, así como de insumos, máscaras y batas.

El coronavirus, y la respuesta de Biden podría afectar significativamente el espectáculo tradicional que rodea la transferencia de poder. Los bailes inaugurales podrían modificarse. Y aunque el líder demócrata ha dicho anteriormente que no se imaginaría usar una máscara mientras tomaba juramento, también dijo que podrían tratar de limitar las multitudes tradicionales que llenan los escalones del Capitolio de los Estados Unidos.

Gran parte de la agenda inicial de Biden, incluidas las leyes a priorizar, se determinará en las próximas semanas a medida que su equipo de transición comience a asumir un papel mucho más destacado.

El esfuerzo de transición de Biden está siendo supervisado por Ted Kaufman, uno de sus asesores más cercanos. Kaufman, quien fue designado para reemplazar a Biden en el Senado cuando Biden se convirtió en vicepresidente en 2009, también ayudó a redactar una actualización de la ley que rige el proceso de transición, que fue aprobada en 2015 y firmada por el presidente Barack Obama.

El equipo de transición de Biden recibió computadoras y iPhones emitidos por el gobierno para realizar comunicaciones seguras, así como 10.000 pies cuadrados de espacio para oficinas en el edificio Herbert C.Hoover en Washington, aunque la mayor parte del trabajo se está haciendo virtualmente debido a la pandemia del coronavirus. Sus asesores recibieron autorizaciones de seguridad temporales y se sometieron a verificaciones de antecedentes del FBI para acelerar el procesamiento del personal que puede recibir información sobre inteligencia.

Pero un próximo paso importante es que el jefe de la Administración de Servicios Gubernamentales dictamine que los resultados de las elecciones son definitivos, lo que permitirá al equipo de transición de Biden expandir su trabajo y obtener acceso a fondos estatales. Los funcionarios de Biden están preparados para emprender acciones legales si ese administrador, Emily W. Murphy, una persona designada por motivos políticos de Trump, retrasa esa decisión, según funcionarios familiarizados con el asunto.

Trump hasta ahora no ha admitido la derrota, y afirmó este sábado que ganó las elecciones.

Pamela Pennington, portavoz de la Administración de Servicios Generales (GSA), por sus siglas en inglés, dijo que Murphy determinará “el candidato aparentemente vencedor una vez que haya un claro ganador en base al proceso establecido en la Constitución”. Hasta que se tome esa decisión, dijo, el equipo de transición de Biden continuaría recibiendo acceso limitado a los recursos del gobierno.

La transición de Trump a Biden tendría pocos paralelismos históricos, rivalizada quizás solo por 1860-61, cuando los estados del sur se separaron antes de que Abraham Lincoln asumiera el cargo, y 1932-33, cuando Herbert Hoover trató de socavar a Franklin D. Roosevelt y evitar que implementara sus políticas del New Deal.

La última vez que hubo un retraso prolongado en una transferencia de poder fue en 2000, cuando la incertidumbre sobre los resultados de la contienda entre el entonces vicepresidente Al Gore (D) y el entonces gobernador de Texas George W. Bush (R) se extendió. hasta que la Corte Suprema puso fin a un recuento de Florida que le dio a Bush la victoria el 12 de diciembre.

El informe de la Comisión del 11 de septiembre citó el lento comienzo de la administración Bush y la falta de personal calificado como una vulnerabilidad crítica para la seguridad nacional de Estados Unidos por los ataques que ocurrieron menos de ocho meses después de la toma de posesión. Eso provocó cambios en la ley y el otorgamiento de acceso en una fecha anterior a las convenciones políticas.

“Cuando George W. Bush se fue, dejó claro a su gabinete que esta sería la mejor transición de poder que jamás haya ocurrido. Porque no nos trataron muy bien cuando llegamos al poder”, dijo Michael Leavitt, quien en ese momento era el secretario saliente de Salud y Servicios Humanos. “Barack Obama dijo lo mismo en su haber. Hubo un espíritu de cooperación que continuó y debe continuar. Si lo hará o no, no lo sé. Pero estamos mejor preparados”.

Chris Lu, director ejecutivo de la transición Obama-Biden en 2008, dijo que dentro de las dos horas posteriores a la convocatoria de las elecciones en 2008, tenía una carta formal que comenzaba el proceso de transición.

“Literalmente a las 9 am de la mañana siguiente entramos en una oficina de transición y tuvimos acceso a ella”, dijo. “Fue el modelo para la transición de poder más suave”.

Hacer una ruptura clara con la postura de confrontación de la administración Trump hacia el servicio civil también es una prioridad para el equipo de transición de Biden.

La sospecha de la administración Trump hacia los funcionarios de carrera y los primeros llamamientos para que “siguieran el programa” o “se fueran” crearon tensiones con los candidatos políticos entrantes que nunca se disiparon. Los funcionarios de Biden esperan crear una atmósfera positiva al evitar parte de la terminología y las etiquetas que creen que contribuyeron a la desconfianza.

Los equipos de personal de campaña y otros asistentes que se integraron por primera vez en agencias gubernamentales después de una elección históricamente se han llamado “equipos de desembarco” y “equipos de cabeza de playa”, evocando el recuerdo del asalto a Normandía durante la Segunda Guerra Mundial.

Para evitar cualquier asociación con la guerra, algunos ayudantes de Biden se apegan a términos burocráticos sobrios, refiriéndose a los equipos de aterrizaje como “ART” o Equipos de Revisión de Agencias, y a los miembros del equipo cabeza de playa como “empleados temporales”.

Hasta ahora, los funcionarios de la administración Trump han revisado los planes de sucesión para los funcionarios del departamento, planificando qué funcionarios públicos asumirían roles interinos en medio de las vacantes. Está previsto que los materiales informativos se entreguen en los próximos días al equipo de transición de Biden.

Leavitt, quien supervisó la planificación de la transición en 2012 para el candidato republicano Mitt Romney y ha trabajado con Kaufman para cambiar la ley que rige las transiciones presidenciales, dijo que hay una serie de movimientos que el equipo de Biden podría hacer incluso sin la cooperación de la campaña de Trump. Se podrían elegir miembros del gabinete y otros altos funcionarios de la Casa Blanca, y se podrían alinear las prioridades clave para el inicio de la administración.

“El momento actual siempre parece ser extremo, y a menudo lo es. Pero los superamos. El país sobrevive”, dijo. “La fuerza interna de los Estados Unidos nos permite superar estas cosas”.

Fuente: Infobae