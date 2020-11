En la temporada de gripe estacional, y con la pandemia de coronavirus acechando en todo el mundo, muchas personas se preguntan cómo distinguir el covid-19 de otras enfermedades que tienen casi los mismos síntomas.

En la mayoría de los casos el orden de aparición de los síntomas juega un papel importante, según un estudio de la Universidad del Sur de California (EE.UU.). Así, una gran parte de los pacientes sintomáticos que padecen el covid-19 comienzan con fiebre, seguida de tos, mientras que en el caso de la gripe estacional generalmente ocurre lo contrario y las personas desarrollan tos antes de tener fiebre.

En la siguiente infografía se enumeran los síntomas de diferentes enfermedades: el covid-19, la gripe estacional, el resfriado común y las alergias. No obstante, cabe mencionar que estas listas de síntomas, así como el orden en que aparecen, no son infalibles. Por ejemplo, un porcentaje de personas que padecen covid-19 son asintomáticas, y algunas no desarrollan fiebre en absoluto, mientras que hay pacientes con gripe que no tienen tos.

Covid-19

El covid-19 tiende a desarrollarse de manera más gradual que la gripe, y si bien algunas personas comienzan a mostrar síntomas del covid-19 en los primeros 2 días tras la infección, estos pueden tardar hasta 14 días en manifestarse, de acuerdo con los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés). En promedio, las personas comienzan a sentirse enfermas 5 días después de haberse infectado.

Gripe

Las personas que padecen gripe generalmente empiezan a sentirse enfermas entre 1 y 4 días después del contagio y la mayoría de los pacientes se recuperan en menos de dos semanas. Bastantes pacientes con covid-19 también mejoran en dos semanas, pero una parte cada vez mayor de personas reportan que sus síntomas, vez superado el covid-19, duran meses.

Resfriado

Los síntomas del resfriado común alcanzan su punto máximo dentro de los 2 o 3 días posteriores al contagio, pero a menudo aparecen de manera más gradual. Algunos síntomas del resfriado duran menos que otros: el dolor de garganta puede durar hasta 8 días, dolor de cabeza de 9 a 10 y la congestión o secreción nasal, así como la tos, durante más de dos semanas.

Alergias

Las alergias tienden a durar más (unas 2 o 3 semanas) y no pasan hasta que el alérgeno sale del aire. Y las alergias estacionales tienden a ser más graves en la primavera.

