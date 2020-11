Manuel María Cáceres, embajador paraguayo ante la Casa Blanca, explicó que Joe Biden todavía no fue proclamado presidente de los Estados Unidos, además que los votos del Colegios Electoral no son oficiales aún, pero por otro lado refirió que una vez que se realiza el conteo de los votos y hay una proclamación no oficial, “nunca hubo un cambio de postura en EE.UU.”