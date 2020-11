Zona Franca Todo el día

Luego del juramento de la primera abogada trans del Paraguay, Kimberly Ayala, se creó un revuelo en la sociedad. Este hecho marcó un precedente socialmente y llevó a muchos a cuestionarse hasta dónde iría al baño. "Yo siempre entro al baño de mujeres y formo la fila de mujeres. Obviamente siempre soy el centro de atención", dijo la activista trans y directora de Casa Diversa, Yren Rotela.

Yren además, explicó a profundidad la definición de travestis, transexuales y queers, ante la confusión general que generan los términos.

Travestis: Rotela explicó que son personas que optan por modificar su apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole pero sin involucrar el cambio de sexo.

Transexuales: según las aclaraciones de la activista, son personas que siguen el cambio de apariencia con tratamientos hormonales o cirugía para adquirir la apariencia física de las personas del sexo con el que se identifican pero sí se someten a la «resignación» o «cambio» de sexo.

Queer: son personas que no se identifican con ningún genero en particular. «Sería a quien definimos como no binario. No le importa el genero, no están marcados por los estereotipos. Socialmente, el rosa en general es de mujer y el azul de hombre y al queer, no le importa ese rol social», explicó.