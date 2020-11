Zona Franca Todo el día

El diputado Pedro Alliana, presidente de la ANR, sostuvo que prolongar el mandato de las autoridades partidarias no es ilegal o inconstitucional como quieren dar a entender algunos de sus colegas. “No sé en qué idioma se les tiene que explicar que este año no se pudo hacer las elecciones”, dijo refiriéndose a la disposición del Congreso por la pandemia del coronavirus.

Alliana mencionó que se les explicó a sus colegas sobre la modificación de estatuto partidario y que en principio estaban de acuerdo. Por otro lado, dijo que también se los ilustró que prorrogar el mandato que no es ilegal o inconstitucional. “Es un partido grande y podemos estar en desacuerdo, pero querer embarrar de esta manera la cancha y decir de que es e ilegal… Inclusive si quieren trancar y buscar los votos para que no se dé la postergación de los mandatos, están en su derecho, pero no de esta manera”, indicó.

Cómo se tenía que hacer las elecciones, por una cuestión sanitaria no se pueden hacer elecciones. No sé en qué idioma se le tiene que explicar que este año no se pudo hacer las elecciones, que fue una decisión del Congreso también por una situación sanitaria de una pandemia”, dijo.

Por otro lado dijo que en el Senado hay autoridades que están de manera ilegal, pero los políticos que se muestran en contra de la postergación no hacen nada y que incluso fueron cómplices votando a favor. “¿Dónde estuvo su preocupación por el Partido?, ¿Dónde estuvo su interés por la legalidad de las cuestiones que atañen al país?”, cuestionó.

“Creemos que lo que más conviene al Partido es la prolongación del mandato de todas las autoridades del Partido y que podamos concentrarnos en las Elecciones Municipales (y) yo creo que hay los números (votos) suficientes”, señaló.