El apoderado del Partido Colorado, Eduardo González se mostró contrario y sorprendido por posición de Enrique Riera, quien señaló que no se puede prorrogar el mandato de las autoridades partidarias porque es ilegal e inconstitucional. González dijo que los convencionales tienen la autoridad para resolver cuestiones del estatuto partidario, que incluye la prórroga de mandato.

“Entiendo que él tiene otras intenciones políticas como alguna candidatura para la presidencia de la Junta, pero no está midiendo todos los inconvenientes con los cuales estamos actualmente en el partido y no solamente en el Partido sino a nivel nacional y mundial”, indicó.

Respecto a la referencia que hizo Riera al artículo 29 de la del Estatuto Partidario que dice que la Junta de Gobierno no puede prorrogar el mandato, el mismo manifestó que “cuando dice Junta de Gobierno es evidente que los noventas miembros titulares de la Junta de Gobierno no pueden resolver una prórroga de mandato, no así la autoridad máxima del partido que es la Convención”, manifestó.

“Los convencionales tienen la autoridad y autonomía para resolver cuestiones que tienen que ver con el Estatutos Partidarios, entre ellos la prórroga de mandato y que ya se ha dado en otras ocasiones a partir de la constitución del 92”, sostuvo.

Relacionadas:

Enrique Riera: «La prórroga de mandato es ilegal e inconstitucional»

“Estas autoridades, les guste o no, fueron elegidos por 5 años y 5 años tienen que durar”, dice Riera