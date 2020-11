Hora Pico Todo el día

El senador Blas Llano sostuvo que el Partido Liberal está “frito” si Efraín Alegre vuelve a candidatarse para la Presidencia 2023 ya que aseguró que el mismo no aglutina fuera del Partido. Además, calificó de "referéndum medio Kachiãi" a la convención del PLRA que se tiene prevista realizar este domingo.

«Él tiene todo el derecho de postularse cuantas veces quiera y de compararse con Joe Biden y Lula, de ahí a que pueda ganar es otra cosa. Tiene derecho, pero no puedo pretender soslayar su derecho. Estamos muertos si él es el candidato a presidente nuevamente, fritos, porque es una persona que no aglutina fuera del Partido con la oposición, el primero que osase manifestar tan siquiera la posibilidad de hacer una candidatura automáticamente ya es criticado por él mismo, como por ejemplo la diputada Kattya González», indicó.

El legislador aseguró que no se tiene previsto realizar la convención del PLRA ya que «el que funge de presidente del Partido en primer lugar no quiere exponerse al escaño público porque va a quedar sometido por los convencionales, en segundo lugar porque no quiere rendir cuentas de su gestión de hace cuatro, casi cinco años que esta al frente del Partido y en tercer lugar como hizo una pésima administración económica no tiene ni un guaraní partido por la mitad para organizar ni siquiera una convención en plataforma virtual zoom porque pasando cien participantes tenes que pagar algo para poder utilizar esa plataforma».

«Lo del domingo en puridad no va a ser una convención porque eso es una asamblea con ciudadanos. La asamblea no va a ser deliberativa, eso quiere decir que ninguno de los convencionales aunque quieran expresar una opinión no lo va a poder hacer porque no esta habilitada ninguna plataforma digital», afirmó.

Ratificó que «en puridad no es una convención, es un referéndum medio Kachiãi donde uno de los paniaguados que funge de presidente del Partido les tira un sobre a los convencionales si es que les llegó porque tampoco a todos les llegó».