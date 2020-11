El Salón de los Pasos Perdidos Todo el día

El senador Salyn Buzarquis comentó que se prevé realizar una movilización ciudadana el próximo 4 de diciembre a fin de reclamar por la pensión para los adultos mayores. Por otro lado, calificó de irracional el parámetro que utiliza el Ministerio de Hacienda para realizar el censo a los abuelitos. "Pareciera que el Estado quiere hacer una competencia de quién es más pobre".

«Siguen jugando con los adultos mayores. Hay muchos que no están cobrando y ese parámetro que utilizan en Hacienda es una vergüenza dicen “usted señor tiene baño moderno», la mitad cobra y la otra mitad no cobra. Pareciera que el Estado quiere hacer una competencia de quién es más pobre, no se trata de eso justamente lo que la gente tiene que hacer es vivir mejor», aseveró.

Mencionó que «el hecho de que viva con su hija o hijo porque es docente o abogado no significa que él no tenga derecha y hacen discriminación y hacen ese censo tramposo. Hay mucha gente que esta en cama porque les cortaron las piernas y están enfermos, muchos murieron peleando por sus derechos».

«El 4 hacemos la movilización nacional y pedimos a los hijos o nietos que vayan porque los señores de edad ya están a veces en cama y vamos a demostrar que hay dinero para algunos no más», expresó.

El legislador aseguró que lo más injusto del sistema paraguayo es que solo el 14% de los ciudadanos tendrán una jubilación alegando que al resto se les habría excluido del sistema.

«Me considero un senador de la ciudadanía y de la gente. Estoy convencido que a pesar de las dificultades la ciudadanía esta cambiando mucho, ya no importa demasiado de qué Partido sos. Yo no tengo patrón, nadie me financió mi campaña, yo le debo a la ciudadanía y ellos son mis patrones. Yo trabajo en las redes sociales y le preguntó a la gente qué necesita», afirmó.