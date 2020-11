Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín y Diego Martínez

Palo Rubín y Diego Martínez Facebook

Facebook Twitter

Este miércoles el senador Blas Llano en contacto con Radio Ñandutí afirmó que se barajan muchos nombres para un posible candidato a la Presidencia para el 2023 y no descartó a Norman Harrison como uno de ellos. Al ser consultada, la diputada Celeste Amarilla mostró interés en la dupla con el empresario.

«Vi que Llano le propuso a Harrison, sí esa puede ser, me va a gustar porque él tiene plata y me voy a ir detrás de él no más ya. No me quiero ir detrás de un sogüé ya otra vez, esta bien, metele, promocioname esa dupla», indicó.

«Mientras él trabaja, yo hago de florero porque soy una flor. Pero hablando en serio, ojo que Norman Harrison es un miembro de nuestro Partido, no es mala la idea, para mí no es», señaló.

Por otro lado, la legisladora afirmó que desde hace bastante tiempo el Partido Liberal Radical Auténtico la viene candidatando para diversos cargos políticos. «Me están hablando para un montón de cargos pero para mí es muy pronto», expresó.

«Yo no creo que prospere Kattya dentro del Partido Liberal. Si nos vamos a liar hay que buscar un aliado, el Partido no esta como para ceder el primer lugar. Si bien a Kattya se le pidió por su figura no creo que ella sea la aliada», indicó.

Llano indicó que se barajan muchos nombres, dentro y fuera del Partido para las futuras elecciones Presidenciales para el 2023, entre ellos estaría el de Norman Harrison. No obstante, aseguró que aún no conversaron con el empresario.