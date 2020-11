Este equino campeón retirado de las pistas ha adquirido valor porque su ADN es pretendido en los mejores criaderos del mundo.

Las valoraciones de los futbolistas se van modificando a medida que el tiempo pasa, es por eso que muchas de las estrellas del momento que superan los 30 años no son tan costosas como solían serlo. Esto es sencillamente porque su valor de de reventa se achica en cada temporada, mientras que el riesgo de lesiones aumenta y a su vez porque el propio rendimiento de los jugadores tiende a mermar con la edad. Estos son los casos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, entre tantos otros, y es curioso que algo inverso sucede en el mundo de los caballos.

Cuando los equinos cumplen edad suficiente generalmente son pasados a retiro ya que por cuestiones físicas no logran volver a tener el mejor nivel, que suele ser en sus primeros años. Este es el ejemplo de Galileo, quien dominó el mundo de las carrera a principios del milenio y que ahora ya no compite. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con los deportistas, su valor se ha incrementado tras el final de su carrera.

Según publicó el sitio británico The Sun, Galileo tiene un costo de USD 200 millones, aunque sus dueños no se plantean venderlo. Es que los grandes criaderos quieren contar con su descendencia y para que visite a una de sus yeguas, pueden pagar hasta USD 800 mil, cifra pequeña si se entiende que meses después llegará un hijo suyo. Vale aclarar que este año el caballo se convirtió en la fuente más prolífica de ganadores de alto nivel en la historia de las carreras con 85 descendientes campeones del Grupo 1 (máxima categoría), superando por uno el récord anterior, aunque en total tiene cerca de 200 crías y ya es bisabuelo de algunos competidores.

Galileo tiene 22 años y en 2001 ganó cuatro Majors: Ballysax Stakes, Derrinstown Stud Derby Trial, Epsom Derby, Irish Derby y K. George VI & Q. Elizabeth Stakes. Además, fue coronado como padre campeón en Gran Bretaña e Irlanda en 11 de los últimos 12 años.

Según la publicación en el sitio oficial de Coolmore, sede de operación de cría de caballos de carrera más grande del mundo, Galileo tiene un metro 60 centímetros de alzada y es reconocido por sus manchas blancas en la cara y en su pata izquierda. Sadler’s Wells, su padre, generó a más de 2000 piezas ganadoras y fue el padrillo más exitoso de la historia de la disciplina en territorio británico.

Tony Morris, uno de los periodistas especializados de la cría de caballos más relevantes del mundo, fue rutilante cuando le consultaron sobre su parecer sobre el pura sangre. “Galileo es verdaderamente un fenómeno, un gobernante del mundo en sí mismo y universalmente reconocido como el mejor padre del planeta”, escribió.

Lo increíble es que este cuadrúpedo supera el valor de mercado de Messi y de Cristiano. Según lo publicado hace meses por el sitio Transfermarkt, el argentino cuesta poco más de USD 118 millones, mientras que el portugués alcanza los USD 70 millones. Es decir, que ambos juntos siguen siendo más baratos que Galileo.

Si se colocara al multicampeón de turf en el ranking de futbolistas, es sorprendente verlo en el puesto número 2, solamente por debajo del francés Kylian Mabppé (USD 213 millones). Sí, el animal vale más que Neymar, Raheem Sterling, Sadio Mané, Kevin de Bruyne o cualquier futbolista del mercado, salvo el joven delantero del PSG.

Fuente: Infobae