Este miércoles cerca de las 18:00 Hs. fueron hallados dos cuerpos en estado de descomposición en Remanso. Al respecto, el médico forense, doctor Christian Alegretti, manifestó que al examinar los cuerpos constataron que los perros que estaban en la vivienda ya removieron partes de los cadáveres.

Los dos fallecidos son madre e hijo, identificados como Rubén Victoriano Rolandi Aguilar, de 65 años, y Agustina Aguilar de Rolandi, 93 años.

Explicó que tras la revisión del cuerpo del hombre constataron que la pierna izquierda tenía mutilada por ataque de los perros que se encontraba en la vivienda y también que, aparentemente, de la zona occipital del cuerpo de la señora ya habrían arrancado parte de la piel porque se notaba faltante de cuero cabelludo, “lo cual eso llevaron a la cama del señor. Yo creo que habrán estirado y se fueron y durmieron en la cama por eso había resto de cabello de la señora en la cama del señor”.

Señaló que los animales habrían tratado de mover los cuerpos y por el estado de descomposición se desprendieron las partes. “Yo creo que más que atacar ellos quisieron moverle o despertarle y cayó su pierna por el estado”, dijo.

“A las partes externa macroscópica que yo observé no había ningún signo de violencia. No estaba sucia la escena. No había que se tiró la silla, se empujaron, no había nada de eso”, dijo al referirse a un posible homicidio.

Indicó que una de las hipótesis del fallecimiento es intoxicación porque se halló una de las garrafas (de reserva) estaba “medio abierto” y el otro conectado a la cocina.

“Fue una escena impresionante y muy atípica. En mis trece años en la parte de forense nunca encontré una persona relajada que de pronto le llega (la muerte). Porque por ejemplo, cuando uno va a infartar o tiene un episodio cardiaco, uno su tendencia es caer, a oprimir el lugar y se pone en una posición decúbito lateral”, señaló.

Fueron tres los perros que estaban en la vivienda. Según dijo el médico, los familiares ya se encargaron de ellos.