Ruleta Rusa Todo el día

Todo el día Aníbal Espinola y Maricel Thomen

Aníbal Espinola y Maricel Thomen Facebook

Facebook Twitter

Walter Gutierrez, viceministro de Planificación, Programas y Proyectos del MINNA, manifestó que en conjunto con el INDI prevén realizar un plan de contingencia para la festividad mariana. No obstante, recordó que la recomendación inicial es evitar ir hasta la Villa Serrana debido a la pandemia del coronavirus.

«Este año estamos ante una situación particular a raíz de la pandemia por el COVID y existen prohibiciones y disposiciones por parte del Gobierno en lo que respecta la asistencia masiva en base a esas festividades, el mensaje es no ir y se les insta a los padres a que no lleven a sus hijos en caso de que vayan pese a las restricciones», manifestó.

«Estamos previendo en el hipotético caso de que se incumplan las medidas no con la magnitud de años anteriores pero sí previendo que pueda ocurrir con un equipo de contingencia. Nos preocupan mucho los niños y niñas que estén en Caacupé realizando algún tipo de actividad económica», señaló.

Mencionó que tendrán recursos humanos que realizará controles de manera constante. El operativo prevé abarcar el acompañamiento del Municipio. Sin embargo, reafirmó apeló nuevamente a los ciudadanos para que no lleven a los niños, niñas y adolescentes para dar cumplimiento al protocolo sanitario emitido por el Ministerio de Salud.

«Vamos a sentarnos a trabajar con la Municipalidad pero todos los años prevemos servicios de alimentación, pero eso es cuando hay asistencia masiva este año no debe haber eso. También tenemos entendido que el INDI estará presenta atendiendo que habrá muchos niños y niñas indígenas en esta época», explicó.