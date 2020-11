El Salón de los Pasos Perdidos Todo el día

El diputado Raúl Latorre sostuvo que la ley de reglamentación de la pérdida de investidura es una “ley de blindaje” a Rodolfo Friedmann ya que a su criterio la Cámara Alta expulsó por diversos motivos a varios parlamentarios en otras ocasiones por la vía de la pérdida de investidura.

«En el Senado echaron varios mecanismos hasta por tener COVID le echaron a una senadora. Hasta que llegó el caso de Rodolfo Friedmann, ahí de echarle al que se movía mal llegó la luz había sido que hacia falta reglamentar a través de una Ley la pérdida de investidura y ¿qué pasó con todos los que echaron?», manifestó.

«Llega el caso de Rodolfo Friedmann, freno de mano, giro de 180º y no hasta que haya una reglamentación. Ese tipo de cosas lo que a mí no me cierra. Es uno de los misterios no solo de la vida sino de la política paraguaya, no sé qué tiene este ciudadano paraguayo y lo que puedo decir es que cuando le tocó el turno, freno de mano, 180º y una posición completamente diferente, para mí esta ley que se planteó es la ley del blindaje a Rodolfo Friedmann, así de contundente», señaló.