El exdiputado Edmundo Rolón manifestó detrás de la intención de prorrogar el mandato de las autoridades partidarias en la Convención Virtual que se desarrollará mañana, está la definición de candidatos para las elecciones del 2023 porque, según el mismo, el sector oficialista no quiere que se desarrollen los comicios electorales debido a que “van a perder”.

Al ser consultado qué estaría detrás de la intención de prorrogar el mandato de autoridades partidarias, sostuvo que “está la definición de candidato para el 2023. No quiere elecciones porque van a perder. Va a perder el control partidario el sector oficialista”.

En el caso de aprobar la prórroga se atentaría contra la constitucional, dijo. “Es una violación constitucional, es el incumplimiento del artículo tercero de CN. Estamos hablando digamos de una serte de absolutismo, estamos evitando elecciones en el Paraguay; estamos modificando la escancia de la Constitución Nacional (…) Aquí lo grave no es lo que está haciendo Alliana, lo grave es lo que hace la justicia que no hace nada. Lo grave es el sometimiento de la justicia al nivel político y el nivel político al económico”, manifestó.

“Está cantado, pero están convocados representantes con mandatos vencidos, están convocados a través de un medio que no es el presencial no previsto en el Estatuto Partidario, además de eso van a tratar un tema en específico que es la prórroga de mandato que no está previsto en ningún cuerpo normativo de la República y que la justicia manifiesta desentenderse de la misma. No vayamos a llorar mañana lo que hoy no supimos defender”, expresó.