El nuevo ministro de Industria, Luis Castiglioni adelantó que propondrá que las empresas no paguen impuestos para promover la reactivación. Al respecto, el ministro de la SET, Óscar Orué manifestó que ya se hicieron “muchas acciones” para ayudar al sector gastronómico. En el caso del IVA, dijo que son los clientes los que pagan y en caso de otros impuestos no aplican en el caso de que no tengan ganancias.