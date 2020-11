El convencional por Capital, Richard Gómez pidió la renuncia del doctor José Casañas Levi, actual asesor del ministro de Educación, Eduardo Petta por haber criticado a los colorados que fueron a saludar al presidente Mario Abdo Benítez en el día de su cumpleaños.

«Nosotros los colorados, trabajamos para ejercer el poder y el poder se ejerce con los mejores del partido y no con hombres que estuvieron en contra de los intereses del partido. No podemos permitir que gente que no quiere a nuestro partido ocupe cargos en un gobierno colorado», dijo.