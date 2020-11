Tony DA G, es su nombre artístico y es con el que presenta el videoclip de su segundo single titulado FOREVER que ya está disponible para disfrutarla en todas las plataformas digitales.

La canción escrita por el artista, trata sobre el amor duradero. ¨Me inspiró una chica de la que una vez me enamoré y con la que me ilusioné pensando en cómo sería nuestra vida juntos. Por eso hablo sobre el amor duradero en esta canción ̈ Por otro lado agregó: ¨A mí me gusta poner mis sentimientos por escrito en papel y con rima, para mí esto es poesía con ritmo¨ confesó Tony.

Recordemos que el rapero de nacionalidad estadounidense con madre paraguaya, se hizo conocido en nuestro país por lanzar su primer rap en guaraní que tuvo muy buen recibimiento de la gente y que se titula ̈Guaraní Rap ̈ el cual fue muy desafiante escribir, explicó el artista. ¨Fue un proceso largo, difícil y desafiante por eso valía la pena hacerlo. Aprendí mucho sobre la cultura de mis abuelos y mi mamá, quién por cierto también sale en el video de esa canción¨.

El rapero de 35 años que reside en Paraguay desde hace cuatro años, mientras se desempeña como profesor de inglés y asesor de una empresa de aviación adelantó que tiene planes de seguir con su carrera musical y que muy pronto dará a conocer más canciones de su autoría. Los dos siguientes materiales serán en español, ¨San B¨, que habla sobre mi paso por San Bernardino y ¨da 595¨, que se refiere al código nacional telefónico de Paraguay¨.