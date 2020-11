El británico, que salió desde la sexta posición, obtuvo su séptimo título en la Máxima con una carrera extraordinaria. Sergio “Checo” Pérez y Sebastian Vettel completaron el podio.

Lewis Hamilton revalidó su título mundial por tercera vez consecutiva después de ser el primero en cruzar la bandera a cuadros en el GP de Turquía y a pesar de salir desde el sexto lugar en la parrilla, una posición de largada extraña y producto de las complicadas clasificaciones previas que se llevaron a cabo los días anteriores.

El británico hizo historia en esta edición después de alcanzar su séptima corona, lo que le permitió igualar al alemán Michael Schumacher como el máximo campeón de todos los tiempos. A su vez, a lo largo de este torneo que aún le restan tres circuitos para el final, también superó las 91 victorias del Kaiser y se sitúa en lo más alto como el más ganador de la Fórmula 1.

Hamilton firmó su décima victoria del año, elevando a 94 su propia plusmarca de triunfos en F1, al ganar por delante del mexicano Sergio Pérez (Racing Point), que acabó segundo una carrera en la que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) fue tercero.

El astro inglés se anotó matemáticamente este domingo el sexto de los pasados siete Mundiales con Mercedes, que unió al que había logrado en 2008, con McLaren.

“No tengo palabras. Naturalmente siempre comienzo agradeciendo a todos y no tendría esta oportunidad si no hubiera estado en este equipo. Estoy muy orgulloso de ellos. Quiero agradecer a mi familia. Este sueño comenzó cuando era chiquito y esto era lo que quería, cumplir esto. No dejen que nunca alguien diga que no puedes cumplir con tus sueños, que nunca te paren, no te rindas”, aseguró el flamante campeón de la F1 desde el podio.

Fuente: Infobae