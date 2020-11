Zona Franca Todo el día

El presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre manifestó que el PLRA no hará el desdoblamiento de las elecciones porque es “ilegal e inconstitucional”. Añadió que es “un atraco sin disimulo a la institucionalidad y a la legalidad”.

“Tal vez lo que falte en Paraguay para declarar so’o, es que una convención modifique la ley de la nación. Realmente estamos en un escenario preocupante”, dijo.

“Tenemos todavía fresca la sangre de Rodrigo Quintana en el pasillo de nuestro pasillo que fue por salir a defender la ley y la Constitucional, imagínense que nosotros vamos a acompañar exactamente la misma cosa proveniente del mismo sector político, del cartismo, de todos estos bárbaros que creen que la ley es una referencia que hay veces que se puede cumplir y otras veces cuando no me conviene no”, manifestó.

“Qué es lo que es el desdoblamiento, vamos llamar las cosas por su nombre porque ellos para disimular… El doblamiento es exactamente el atraco que hicieron los colorados el día sábado en su convención que ellos quieren replicar en el Partido Liberal. El mismo atraco es, la misma violación a las disposiciones legales y constitucionales producidas en la convención el día sábado en el Partido Colorado, es lo que ellos quieren repetir exactamente la misma cosa en el Partido Liberal y nosotros no lo vamos a permitir porque es ilegal e inconstitucional”, dijo el presidente del PLRA.

“Mañana va a venir Mario Abdo y no va a pedir prórroga, le decimos que no y nos va a decir ‘por qué ustedes se prorrogan el mandato y yo no me puedo prorrogar el mandato’. No, eso es una barbaridad, es una atraco a la legalidad, es un atraco sin disimulo a la institucionalidad y a la legalidad”, refirió.