El abogado, escritor y político Carlos Mateo Balmelli manifestó que cuenta con la capacidad y los atributos para dirigir el pueblo paraguayo. “Voy a jugarme para que en el 2023 la oposición unida sea capaz, generosa e imaginativa para ofrecerle al pueblo paraguayo una alternativa superadora de lo que tenemos ahora, esto es soportable, este sistema colapsó”, dijo.

«Yo soy un hombre y de partido, un hombre que está para servir a la patria, lo he demostrado en varias ocasiones. Yo creo que cada uno tiene que irse a lo suyo, como se dice ‘zapatero a su zapatos’. Yo me eduqué, me formé, estudié, tengo la experiencia para ser un hombre de Estado más que para ser un caudillo partidario. Yo no me veo con el perfil de caudillo, no tengo nada en contra, no estoy emitiendo un juicio de valor, no me veo con esas cualidades”, expresó.

“Yo en todo caso me siento con los atributos y la capacidad para poder dirigir el destino de todos los paraguayos y mejorar el destino de los paraguayos, abrir nuevos horizontes, de eso me siento muy capaz”, puntualizó.

“A nivel personal, sí se considera que estoy haciendo política, no estoy haciendo política. No niego que hablo con referentes del partido, también habló con referentes del Frente Guasú, también hablo con referente otros partidos políticos porque yo voy a jugarme para que en el 2023 la oposición unida sea capaz, generosa e imaginativa para ofrecerle al pueblo paraguayo una alternativa superadora de lo que tenemos ahora, esto es soportable, este sistema colapsó. La oposición tiene la obligación de estar unida, de juntarse, de deliberar, de estar decidida a la conquista del poder para ofrecerle un mejor futuro al pueblo paraguayo”, indicó.

“Sigo pensando que en el 2023 en el Paraguay se tiene que dar la alternancia porque el sistema que representa Mario Abdo, todo el grupo que gobierna el Paraguay, Honor Colorado y Colorado Añeteté han hecho que el sistema colapse”, precisó.

“Los liberales siempre, lo digo con mucho dolor, hemos encontrado el enemigo, el adversario dentro del partido. Las internas del partido liberal, los liberales son más crueles con los liberales que con los adversarios históricos, o sea el Partido Colorado”, señaló.

“El presidente del Partido Liberal Efraín, es un hombre que tiene muchos méritos dentro del Partido y él sabe que cuenta con mi consideración por eso me jugué por su candidatura presidencial. ahora bien, yo creo que él tiene que hacer un gran esfuerzo y ser el factor convocante de todas las fuerzas políticas dentro del Partido Liberal y fuera del Partido Liberal estén dispuestos a lograr el cambio, la alternancia en el 2023 confluyen en él para que él conduzca el marco jurídico y político para lograr la gran alternancia”, señaló.