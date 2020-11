Ruleta Rusa Todo el día

Obdulio Moreira, papá del niño de 11 años que falleció tras ser atropellado, reclaman que el conductor del rodado permanezca en prisión preventiva y que se cumpla la justicia. Aseguró que por parte del sindicado aún no se acercan junto a su familia, no obstante afirmó que no desean dinero, sino que se cumpla la Ley.

«Sus familiares no se acercaron ni a mi esposa ni a mi, nosotros queremos justicia, no queremos plata, mi hijo no tiene valor, porque con plata no me van a regresar a mi hijo (…) Perdí a mi campeón. Nosotros estábamos saliendo de la hamburguesería, ya pagábamos la cuenta y ocurrió este hecho. Nosotros queremos justicia y que no se vaya solo 3 o 4 meses a prisión», afirmó.

«A mi suegra también le perjudicó el accidente, tiene golpes en la cabeza y en el brazo. Mi hijo murió al instante, yo le traté de ayudar y perdía mucha sangre. Evidentemente estaba borracho. Él chocó primero dos cuadras antes y de eso él estaba corriendo, nuestro reclamo es porqué no es homicidio doloso», manifestó.

Este miércoles el juez Amílcar Marecos resolvió dar lugar al pedido del Ministerio público y ordenó la prisión preventiva para Lucas González.