El fiscal Itálico Adriano Rienzi explicó que se abrió una carpeta fiscal contra un guardia de seguridad por lesión grave o exceso de la legitima defensa tras disparar en el tobillo al delincuente que intentó asaltar un local comercial ubicado en Fernando de la Mora.

«Vamos a estudiar la posibilidad de una lesión grave o exceso de la legitima defensa lo que podría exculparlo también. Continuamos con la investigación, son dos extremos, vamos a ver otras aristas de la investigación, porque en el momento él no tenía portación de armas, eso es responsabilidad de la empresa ya», manifestó.

«La portación se saca en la policía nacional y tiene que estar a nombre de la empresa, esperamos que se acerquen en el transcurso del día y no lo hicieron, procederemos a la solicitud», señaló.

«En principio el guardia de seguridad no comunicó a la Policía que realizó un disparo, al momento en que me constituí al lugar quería revisar el circuito cerrado y él se negó, le dije que salga a explicar lo qué pasó y me dijo que no», aseguró el agente.