El comisario Arsenio Correa, director de la sexta zona de Caazapá, relató el hecho que quedó al descubierto en la ciudad donde presuntamente dos asaltantes que robaron 1.300 millones de guaraníes que era transportado por una empresa distribuidora supuestamente habrían alertado a dos uniformados sobre el hecho.El robo ocurrió el 31 de agosto.

Sobre las declaraciones de Crispin Brizuela, subjefe de la comisaría primera de Caazapá en la Fiscalía donde expresa: “Vinieron a plantearme que iban a hacer el golpe, querían hablar con el director”.

«Así esta en su declaración de que querían hablar con mi antecesor el comisario Samudio, vi que Crispin dijo que quería llegar junto al director así esta en su declaración en la Fiscalía, los dos se acercaron en el vehículo de la pareja de uno de ellos y querían hablar con el director y supuestamente en su declaración no accedió», manifestó.

«Según Crispin le comunicó al jefe de Comisaría al instante al oficial inspector Carlos Ferreira, pero para que sea valido tenes que dejar evidencia, tenes que dejar por escrito, si no quieren escribir pueden llamar al fiscal, la comunicación se puede hacer de cualquier forma, con el cruce de llamadas va a poder demostrar su inocencia, si no escribís o no comunicas donde corresponde ya viene a ser cómplice», señaló.

«Derlis Benítez Villagra (principal sospechoso)se fue y le acompañó Guido quien esta detenido, el que vino junto a él es vecino de la Comisaría y le conoce seguramente a Crispin, no sé si tiene parentesco», expresó.