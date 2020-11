Hora Pico Todo el día

El senador Salyn Buzarquis sostuvo que el equipo jurídico que puso a disposición para que investigue a fondo la causa contra don Guillermo Páez se encuentra indagando en relación a los dos supuestos testigos falsos que habrían declarado contra el hombre.

No obstante, los jóvenes que aparecieron como presuntos testigos del abogado Ruíz Díaz Labrano, en su querella presentada por supuesta invasión contra Guillermo Páez mencionaron que nunca realizaron declaración alguna.

«Pusimos un equipo jurídico que esta trabajando, queremos hacer bien las cosas, queremos investigar a profundidad y si se comprueba que es un montaje sería gravísimo, no solo por este caso, porque se nota que este tipo de situaciones esta ocurriendo en todo el país . Algunos dirían que es un caso no más, no es uno no más, había sido hay unos cuantos casos, se habla incluso de una rosca mafiosa que se aprovecha de los humildes e indefensos», manifestó el legislador.

Páez es un señor de 68 años que fue condenado por invasión de una propiedad, donde vivió durante toda su vida. En el lugar vivieron sus abuelos y sus padres y actualmente se encuentra recluido en la comisaría de San Bernardino con su hijo y otras dos personas.