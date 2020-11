Angélica Bedoya, comerciante de Caacupé, manifestó que están preocupados y bajo la incertidumbre, ya que no reciben respuesta alguna por parte de las autoridades con respecto a las festividades. "Nosotros que tenemos locales no sabemos que pasa si se va a abrir el 06, 07 y el 08, nadie no nos dice nada", expresó.