Este miércoles en horas de la tarde se registró un altercado entre agentes de la PMT, la Policía Nacional y un conductor en plena vía pública. Según comentó, Aldo Ricardo, director general de la PMT de San Lorenzo, los uniformados le pidieron al hombre que se detuviera, quien no respetó la señal y siguió de largo, posterior a eso detuvo el rodado en otro semáforo, descendió del vehículo y empezó a agredir a los funcionarios.

«Nosotros siempre hacemos el ordenamiento del tránsito, solamente dirigimos porque no es nuestra jurisdicción. Cuando le haces a los conductores que paren no quieren respetar por el tema que no es nuestra jurisdicción (…) El señor es José Carlos Meza Alvarez, también agredió a un oficial de la Policía Nacional», explicó.

Mencionó que tras la pelea, el conductor volvió a ascender a su rodado, se dio a la fuga y se dio lugar a la persecución policial, hasta que lo alcanzaron y procedieron a la detención del hombre. Agregó que el presunto agresor ya protagonizó un suceso similar hace unos meses atrás.

El director general, explicó que los agentes se encontraban dirigiendo el tránsito para agilizar la circulación en un horario con mayor afluencia de vehículos. El hecho ocurrió sobre la calle Julia Miranda Cueto.