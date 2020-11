Santa Revolución Todo el día

El Ejecutivo vetó hoy el proyecto de ley que incorpora los gastos socioambientales de las Binacionales, al PGN, porque “modifica unilateralmente la estructura de los Anexos, autoriza a la otra parte a hacer lo mismo y pierde el concepto esencial de entidad binacional”. Al respecto, el doctor Carlos Mateo Balmelli, exdirector de general paraguayo de Itaipú, manifestó que el proyecto es compatible con el ordenamiento jurídico del país.

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes en la sede de la Cancillería Nacional, las autoridades del Poder Ejecutivo anunciaron el veto al proyecto de ley N° 6640/2020 “Que incorporara los gastos socioambientales de las Entidades Binacionales Itaipu y Yacyretá, lado paraguayo al Presupuesto General de la Nación”.

“Los fondos sociales de la Itaipú al Presupuesto General de Gastos de la Nación es totalmente posible, legal, jurídico, no es inconstitucional. En particular no conozco este proyecto de ley pero la intención del proyecto de ley es totalmente compatible con el ordenamiento jurídico de la República del Paraguay”, manifestó Mateo Balmelli.

Con información de Agencia IP