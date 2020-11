La victoria del demócrata fue confirmada en Georgia tras un recuento de votos de las presidenciales, que fue realizado a mano.

Las autoridades de Georgia (EE.UU.) ha certificado este viernes los resultados de la votación en las presidenciales en el estado, que confirman la victoria del demócrata Joe Biden.

De acuerdo con las cifras oficiales, 2,47 millones de los votos fueron a favor de Biden, mientras que 2,46 millones eran en apoyo del candidato republicano y actual presidente del país, Donald Trump. De esta manera, la ventaja de Biden fue de 12.670 votos (un 0,25%).

Previamente, el secretario del Estado de Georgia , Brad Raffensperger, declaró este viernes que el presidente y candidato republicano Donald Trump no ha ganado los votos de los electores correspondientes a ese estado. «Al igual que otros republicanos, me decepciona que nuestro candidato no ganara los votos electorales de Georgia», expresó el político. Y concluyó: «Yo vivo con el lema de que los números no mienten. Como secretario de Estado, creo que los números que tenemos presentados hoy son correctos».

Fuente: RT Noticias