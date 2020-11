Made In Paraguay Todo el día

Todo el día Leo Rubin

Leo Rubin Facebook

Facebook Twitter

El presentador de radio, televisión, dirigente deportivo y empresario argentino, Mario Pergolini explicó que actualmente los medios de comunicación están pasando por una transición importante. Por otro lado, aseguró que los formatos de la TV y la radio “no estan muertos” como hace tiempo sostienen, no obstante afirmó que las nuevas generaciones no entienden a los medios masivos ya que tienen un concepto más amplio gracias a la tecnología.

Mencionó que todas las personas pueden informar a través de sus propias redes sociales, ya que este es un mecanismo bastante utilizado por los jóvenes en la actualidad. Agregó que hoy día, la marca de un individuo es él mismo ya no se realiza énfasis en el medio de comunicación al cual pertenece.

«Hay que hacer un análisis profundo y lo propongo siempre en los medios digitales, no se puede hacer solo noticias para jóvenes, porque no tienen el concepto de noticias que nosotros tenemos hace cientos de años, hoy para un joven la ultima noticia no es un cartel diciendo eso, es un trending topic o es un whatsApp muy viralizado», explicó.

«Hoy la marca es uno, con tus cuentas y tus programas podes difundir más sin la necesidad de un medio masivo, utilizando bien las redes y llegando a la gente que querés llegar, tu marca sos vos, no representa tanto el medio en el que estas», expresó.

«Santiago Maratea, un joven con muchos seguidores, tenía un programa en Vorterix por la tarde, hace un mes vino a decirme que no quería trabajar más de lunes a viernes, no tiene sentido para mí lo del horario, yo lo haría si lo podía hacer en cualquier horario, tampoco tiene sentido para mí un sueldo, me dice: «hago más plata por un posteo, que por el sueldo mensual en el medio» «, recordó.