La señora Ignacia Lugo denunció la presunta comercialización de carne de perro, luego de que un hombre identificado como Saturnino González vendiera a su padre carne como si fuera de cerdo. La denuncia fue presentada en la Comisaría 10 de Fram, un municipio situado en el departamento de Itapúa.

De acuerdo a la denuncia, el pasado miércoles, el padre de la denunciante compró un pedazo de carne por G. 10.000, que según el vendedor era de cerdo. Sin embargo, este domingo cuando la carne fue retirada del freezer para proceder a cocinarla, la familia notó un aspecto raro.

Debido al aspecto, decidieron cortar el pedazo de carne y repartir a las mascotas (un gato y un perro), no obstante estas no quisieron comer, situación que llamó más aún la atención. Al verificar mejor, se percataron que no se trataba de carne de cerdo.

Posteriormente la familia fue para hacer la denuncia en la Comisaría 10 y la carne fue verificada por veterinarios del área de salubridad de la comuna local, quienes constataron que se trata de carne de perro y que sería de una raza pequeña, subrayó la denunciante.

Ante esta situación, aguardan la intervención de las instituciones pertinentes para que el responsable sea procesado. Mientras, el pedazo de carne permanecerá guardada hasta que sea sometida al análisis correspondiente.

Fuente: Itapúa en Noticias.