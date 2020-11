Zona Franca Todo el día

La suboficial Laura Rojas, de 26 años de edad, es una de las primeras 14 mujeres especializadas en la Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas de la Policía Nacional (Grupo Lince). El fin de semana se hizo viral tras las fotos con su papá al llegar a su casa en Pilar.

«Mi papá estaba llorando porque nos vimos después de mucho tiempo. También lloró porque llegué como le prometí: uniformada y con mi titulo. Esto impulsa a que una mujer puede demostrar que puede llegar mucho más allá de lo que se permite. Yo me puse de meta el cielo. Insto a todos a que no se rindan. Ver esa sonrisa en la cara de mi papá no tiene precio y es un sueño para mi. Gracias a Dios que se pudo dar. Mamá como toda madre al principio tuvo miedo pero me apoyó», contó en medio de un emocionante relato.

Actualmente, Rojas tiene el rango de suboficial ayudante PS, tras culminar exitosamente el curso y los rigores del proceso de formación en la Base Central de la Unidad en Luque. Resaltó que lo más importante era la parte del entrenamiento. «Tuvimos muchos muros que derribar, en especial en la parte psicológica. Es arduo el entrenamiento, es intenso pero no imposible», puntualizó.