Bruno Marabel, padre de Bruno Marabel, condenado a 40 años de prisión por el quíntuple homicidio, mencionó que teme por la vida de su hijo y pidió su retorno al penal de Tacumbú, ya que el sábado fue trasladado al CERESO de Encarnación. Denunció que antes de su traslado fue presuntamente golpeado y saqueado por guardiacárceles de la penitenciaría capitalina.

«¿Por qué le mandaron allá? Le mandaron allá para matarle, no le voy a dejar tranquilo. Si acá en Paraguay las autoridades no me hacen caso y si tengo que acudir a autoridades internacionales lo voy a hacer», expresó el señor Marabel.

Comentó que el sábado a la madrugada supuestamente guardiacárceles entraron a la celda de su hijo, lo golpearon, le pusieron esposas y lo amenazaron con que le romperían el brazo. Señaló que además le robaron sus pertenencias.

Agregó que posteriormente trasladaron a su hijo a la penitenciaría de Encarnación y que la decisión la tomaron internamente en Tacumbú. «Nadie me dijo nada, yo me enteré porque me llamaron desde allá nomás. Ninguna autoridad se manifestó al respecto», expresó.