La diputada del Partido Encuentro Nacional, Kattya González afirmó que el argumento del Ejecutivo para vetar el proyecto de ley sobre los fondos de Binacionales, demuestra una posición “patriotera y entreguista”. Sostuvo que la discusión no pasa si es constitucional o no sino que es una discusión “de la colonización o la soberanía”.

“El argumento del Ejecutivo es la evidencia más grande de una posición patriotera y entreguista. Acá lo que está sosteniendo el Ejecutivo es que somos una colonia del Brasil y que para proceder de nuestro dinero, de nuestra soberanía, tenemos que pedirle permiso a la República Federativa del Brasil y eso es mentira. Lo que ellos no quieren es perder esta plata dulce que toda la vida ha servido como caja y botín político para pagar desde amante, hasta operadores políticos, pasando por mariachis, concurso de bellezas y carreras de colegios vinculados a la iglesia”, manifestó.

Sostuvo que los gastos socioambientales de las Entidades Binacionales Yacyretá e Itaipú no figuran en los tratados por lo que mal se podría violar la Constitución Nacional.

Para rechazar el veto del Ejecutivo es necesario 41 votos en la Cámara de Diputados. Sin embargo, dijo que el líder del movimiento Honor Colorado, Basilio Núñez afirmó se ratificará en su posición por lo que los 42 que responden a este movimiento se alinearán a la posición del mismo. “Entonces nosotros necesitamos 4 patriotas no más en Colorado (para rechazar el veto), no puede ser que no haya patriotas en el Partido Colorado”, indicó.

En el caso de la Cámara Alta, son necesarios 23 votos. Pero en esta Cámara según la diputada solo hay tres senadores que se opondrán al rechazo, los “caciques intocables”: Juan Darío Monjes, Juan Carlos Galaverna y Silvio Ovelar. “Los que no tienen nada que perder, que creen que el electorado nunca les va a pasar la factura que creen que pueden seguir timando a la ciudadanía impunemente, que creen que pueden ser filmados comprando votos en las elecciones y que nadie se va a indignar. Ese es ‘Beto’ Ovelar y con qué plata se estaba pagando esos votos. Eso la ciudadanía lo que se tiene que preguntar. Se paga con esto, la plata de Itaipú y Yacyretá”

Sobre el discurso del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien dijo que “por la prelación de la pirámide de Kelsen, yo no soy abogado, pero hay una prelación de la fuerza de ley verdad, primero están los tratados, por orden de prelación un tratado no puede ser modificado por una ley”, la diputada manifestó que “no sé qué puedo decir de Mario Abdo, qué adjetivo calificativo dar sobre su burreza porque realmente ya no tiene ni vergüenza. Él no se espanta de nada. Sus asesores son un desastre porque por lo menos debería guardar un respetuoso silencio y no decir semejante estupidez. La Constitución Nacional está por encima de cualquier cosa porque la soberanía de un país radica en su carta política fundacional”.

Durante una conferencia de prensa realizada el pasado viernes en la sede de la Cancillería Nacional, las autoridades del Poder Ejecutivo anunciaron el veto al proyecto de ley N° 6640/2020 “Que incorporara los gastos socioambientales de las Entidades Binacionales Itaipu y Yacyretá, lado paraguayo al Presupuesto General de la Nación”.