La doctora Claudia Liuzzi, directora del IPS de San Pedro, refirió que tras presentar dificultades respiratorias por COVID se decidió el traslado de una funcionaria de la institución que terminó falleciendo en el hospital Ingavi. Agregó que en el nosocomio no cuentan con Terapia Intensiva y que la mujer se habría descompensado cuando iba a ser intubada.

«La hermana me dice a mí de que recién en horas de la madrugada le dijeron que sí necesitaría terapia, por supuesto al amanecer del lunes nosotros pusimos de nuestra parte. Pero, según la información que nosotros tenemos por la hermana es que ella se descompensó en el momento que iba a ser intubada», comentó.

«Empezó con cuadros respiratorios, desde el primer día de sus síntomas tomó todas las medidas sanitarias, al día ocho tiene dificultades respiratorias por lo cual se la interna en nuestro hospital, las primeras horas aparentemente parecía que iba a evolucionar de forma positiva pero a las 48 horas ya no», señaló.

«A las 72 horas de estar internada se evaluó y mirando la evolución de la compañera llegamos a la conclusión de que ella se podía descompensar en cualquier momento y necesitaba estar en un lugar de mayor complejidad», manifestó.

«Yo solo tengo información que me da la hermana, el domingo al medio día me dijo que parece que su hermana necesitaba terapia y que parecía que ahí no había, pero fue un comentario. Yo le dije que converse con el médico de guardia para que le pase oficialmente qué necesita para nosotros hacer las gestiones correspondientes y buscar recursos», explicó.

Mencionó que «debe existir algún criterio del porqué se decidió la intubación en ese momento, si nosotros no tenemos terapia a nivel del IPS debemos de reportar a SEME para que sea derivada la paciente o avisar al Ministerio de Salud. Ahí ya esta el criterio del médico que estaba a cargo».