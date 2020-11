Zona Franca Todo el día

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez sostuvo que el único modo de acabar con la lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) de un modo diferente que no sea aniquilamiento sería si los mismos se entregan. Agregó que las fuerzas públicas no son quienes optan por hacer realizar un enfrentamiento. “Son ellos quienes realizan esto”, expresó.

«Es un trabajo importante de Inteligencia, esto fortalece a nuestras tropas, no es una victoria definitiva, sin embargo es una respuesta positiva que dan nuestras fuerzas públicas a estos delincuentes, esto levanta la moral de todas las fuerzas armadas e inclusive recupera la confianza de la ciudadanía, hoy ellos quieren ver resultados como ocurrió días atrás», aseguró.

«Ojalá que no terminemos en el aniquilamiento y la única manera que veo que esto no ocurra así es que ellos se entreguen, después no hay otra manera de que esto no termine de esta forma. Estos delincuentes no le esperan a las fuerzas militares sentados. Solamente no va a terminar en el aniquilamiento si es que ellos se entregan a las fuerzas públicas», manifestó.

«Si los abatidos fueron los responsables del secuestro del vicepresidente presumo que estaríamos cerca de ellos», indicó.

Por otro lado, habló sobre los gastos sociales y mencionó que hay antecedentes en la Corte donde se declaró inconstitucional. «No es un capricho del presidente», afirmó.

El Poder Ejecutivo vetó el proyecto de ley que incorpora los gastos socioambientales de las Entidades Binacionales Yacyretá e Itaipu, lado paraguayo, al Presupuesto General de la Nación (PGN), porque “modifica unilateralmente la estructura de los Anexos, autoriza a la otra parte a hacer lo mismo y pierde el concepto esencial de entidad binacional”.