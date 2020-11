Zona Franca Todo el día

El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, explicó que hay un relajo social en cuanto a las medidas sanitarias, que además se ve potenciado por la época del año donde hay muchas actividades por lo que se reúnen condiciones para una “bomba epidémica” en el mes de diciembre. Insistió en la necesidad de cumplir con los protocolos sanitarios al momento hacer los encuentros.

Dijo que hay un relajo de la ciudadanía debido a que se ve en la sociedad que muchas personas experimentaron la enfermedad no de una manera grave “y parece una simple gripe”. A esto se suma la época del año donde hay muchos encuentros, cierre de ciclos y muchas fiestas. “Se juntan muchos condimentos para una bomba epidémica perfecta para el mes de diciembre. Ojalá que no sea necesario estar retrocediendo de fases, no es el espíritu nuestro, pero si hay que hacerlo vamos a tener que hacerlo”, dijo Sequera.

Dijo que desde Salud creen que se pueden realizar encuentros y que la población ya sabe cómo gestionar el riesgo. Insistió en la importancia de cumplir los protocolos sanitarios y respectar la cuarentena de los demás.

Situación de camas

Manifestó que en esta madrugada se saturaron las camas en Central y Capital, sin embargo dijo que la red del servicio de salud en el interior del país aún no está saturada y hay camas aún. Por otro lado, indicó que los pacientes fueron derivados a unidades de terapia intensiva del sector privado seguramente por la necesidad de internar rápidamente y evitar un traslado de mayor distancia.

Sin embargo, aclaró que haya camas en el interior “tampoco es para relajarse”, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de camas están en el Departamento Central y Asunción. “Si el 70% está al 100% nos queda una brecha muy pequeña para poder ir gestionando los pacientes graves de esta pandemia”, dijo.

Posible cierre de fronteras

Al ser consultado sobre la posibilidad de cerrar nuevamente las fronteras por un aumento considerado de casos de coronavirus en nuestro país, Sequera manifestó que ve “muy difícil” esa posibilidad.

Resaltó la necesidad de realizar medidas en conjunto con el vecino país. En el caso de restringir las actividades que sea en ambos lugares, especialmente en las ciudades espejo.

Presencia de público en los estadios

Mencionó que desde el Ministerio de Salud veían con buenos ojos la posibilidad de tener presencia del público en los encuentros deportivos, sin embargo la situación actual no ayuda. “La situación epidemiológica está demostrando que esto está empeorando”, dijo.

Por otro lado, dijo que es importante que se trabaje en este momento en un protocolo de hasta cuantas personas podrían asistir, como pueden ingresar y salir del estadio y preparar las condiciones.