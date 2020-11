Después de ocho largos y dolorosos meses, los fanáticos del fútbol en Inglaterra están cerca de regresar a los estadios. El gobierno británico anunció que hasta 4.000 personas podrá asistir a los estadios deportivos al aire libre en diferentes ciudades del país y en la Premier League se preparan para empezar a llenar las gradas a partir de la próxima semana. Aunque no será de la misma manera que antes del estallido de la pandemia.

Como ha sucedido en muchas de las actividades de la población mundial, los fanáticos de la liga inglesa van a tener que adaptarse a nuevos lineamientos para asistir a los partidos sin riesgo al contagio del COVID-19. Según informó Daily Mail, además de que la cantidad de personas estarán muy limitadas, también habrá modificaciones en el ritual típico de ir a la cancha.

Las mascarillas serán parte del atuendo habitual del día de partido, que será una jornada mucho menos eufórica que lo habitual: no habrá encuentros en bares, tampoco habría venta de bebidas en los estadios, y es probable que los aficionados no puedan gritar y deban mantener distancia.

“Puedes sacar la camiseta y la bufanda de tu club del cajón, pero no olvides tu mascarilla. Ya no habrá fanáticos saliendo de los pubs mientras disfrutan de esa gloriosa pinta antes del partido. También es posible que no se sirva alcohol en los vestíbulos y es probable que el bullicio de esas áreas cedan debido a una política estricta de que los fanáticos vayan directamente de los molinetes a sus asientos”, escribió el periodista Max Winters en el citado medio.

Todo apunta a que Chelsea-Leeds puede convertirse en el primer partido con publico el próximo 5 de diciembre a las 16:00 hora local, después de ocho meses sin presencia de público en la élite del fútbol inglés. Pero Stamford Bridge ni el resto de estadios podrán ocupar la totalidad de sus plazas y la atmósfera será muy diferente a lo que se conocía.

“La importancia del distanciamiento social significa que es probable que los fanáticos estén sentados a metros de distancia de cualquier otra persona y ese sentimiento común de estar aplastados en las gradas, celebrar goles y ventilar sus frustraciones juntos desaparecerá. Se podrá pedir a los fanáticos que no canten ni griten para minimizar la propagación de gérmenes”, agregó Winters en el Daily Mail.

El público ya ha regresado en algunos países de Europa, como Francia o Alemania, pero también con capacidad reducida, para cumplir con el distanciamiento recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no en todo el territorio. Esta semana el gobierno británico clasificará la distintas áreas y ciudades para establecer la cantidad de fanáticos permitidos, pero se especula que Londres (Chelsea, Arsenal, Crystal Palace y Tottenham), Manchester (United y City) y Yorkshire (Leeds y Sheffield) entrarían en el segundo orden, y tendrían permitido hasta 2.000 espectadores al aire libre o la mitad de la capacidad.

Fuente: Infobae