Hora Pico Todo el día

Todo el día Willian Domínguez, y Camilo Soares

Willian Domínguez, y Camilo Soares Facebook

Facebook Twitter

El abogado Aristides Duré, representante legal de Guillermo Páez, refirió que sería propicio que el Ministerio Público proceda a abrir una investigación en relación a los dos supuestos testigos falsos que habrían declarado en contra de su cliente. Explicó que es importante indagar ya que en ambos casos se podría tratar de una usurpación de identidad.

«La verdad de las cosas es que cuando el querellante y la Fiscalía se dieron cuenta de que esos testigos que fueron propuestos no iban a declarar conforme a sus intereses, entonces ellos desistieron, esa gente no declaró dentro del proceso», afirmó.

«Los testigos declararon de que ellos no fueron vistos, prácticamente usurparon su identidad y le metieron dentro del proceso, mientras que esos testigos no son llamados y no juran dentro del proceso del juicio oral y público no se los puede obligar, en eso se escudo la Fiscalía y el querellante. De entrada usurpan sin que los testigos puedan ir a declarar y prácticamente ya aparecieron», comentó.

Cabe recordar que, los jóvenes que aparecieron como presuntos testigos del abogado Ruíz Díaz Labrano, en su querella presentada por supuesta invasión contra Guillermo Páez mencionaron que nunca realizaron declaración alguna.

Por otro lado, el profesional del derecho manifestó que don Guillermo se encuentra en condiciones paupérrimas. «No esta bien él ahí, quiere estar en su casa y ya es un señor mayor», expresó.

Mencionó que «hasta ahora no se leyó la sentencia definitiva. No cambió el Tribunal su posición, solo modificó la prisión preventiva por la prisión domiciliaria. Todavía no se dio la lectura de la sentencia y ya pasó el plazo de cinco días. No sabemos qué pasa».

Páez es un señor de 68 años que fue condenado por invasión de una propiedad, donde vivió durante toda su vida. En el lugar vivieron sus abuelos y sus padres y actualmente se encuentra recluido en la comisaría de San Bernardino con su hijo y otras dos personas.