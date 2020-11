Zona Franca Todo el día

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobaron con modificaciones el proyecto de ley para la agricultura familiar. Al respecto, el dirigente campesino, Jorge Galeano informó que ante esta decisión optaron por permanecer en Asunción en hasta que se ratifique la normativa en la versión inicial del Senado. “Aprobaron para no rechazar no más”, expresó.

«Nosotros pedimos al propio presidente de la Cámara de Diputados que la versión del Senado se debe de aprobar. Por eso, nosotros decidimos quedarnos más y pedir la urgente ratificación de la Cámara de Senadores», aseveró.

«Sobre la movilización acabamos de tomar la decisión (de quedarse), para nosotros la decisión de diputados es profundizar la violencia en el campo. Sabemos que la profundización de la pobreza sin la política pública es sembrar violencia, nosotros pedimos el proyecto de vida el cual es la producción de alimento», señaló.

#AHORA Debido a la movilización campesina varias intersecciones de la Capital se encuentran bloqueadas. 📍El comisario principal Inocencio Arrúa mencionó que trabajan en establecer desvíos para que los ciudadanos puedan llegar a sus destinos. Vía: @gustavo_RRR #1020AM pic.twitter.com/bp6xvmt8Uo — Radio Ñandutí (@nanduti) November 25, 2020

«Aprobó para no rechazar no más. En mayo se anunció la compra de semillas y fertilizantes, hoy empezaron a entregar, siete meses después. Es aprobación con modificaciones para no rechazar», aseguró.

El documento ya cuenta con media sanción de la Cámara Alta. Debido a la resolución de Diputados solicitarán al Senado que sesionen este jueves para ratificar la posición inicial y de tal modo pondrán fin a las movilizaciones.