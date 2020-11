A principios de esta semana se dio a conocer que unos 650 cadáveres de personas que murieron por covid-19 durante la primavera de este año en la ciudad aún no han sido enterrados y permanecen almacenados dentro de camiones congeladores.

Una fotografía aérea muestra a unos 50 de esos vehículos refrigeradores de color blanco que permanecen alineados en un estacionamiento del muelle de la calle 39, en el barrio de Sunset Park de Brooklyn.

BROOKLYN USA: HORRIFYING aerial photos are trending of 50 refrigerated trucks filled with bodies of 650 unclaimed COVID-19 bodies. The death trucks have been parked at the waterfront 8 months after the city's pandemic peak. pic.twitter.com/oeNq2LVAz5

