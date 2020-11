La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) capacitó a inspectores de la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera, en el marco de la reactivación del turismo en Paraguay.

La actividad denominada “Sensibilización y Capacitación sobre Facilitación y Seguridad Turística”, se desarrolló vía Zoom y estuvo a cargo de la ministra de Turismo, Sofía Montiel.

En la ocasión, los participantes tuvieron un contacto con el profesor Ernesto Quintar, invitado especial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina, quien compartió sus experiencias y sugerencias en lo que respecta a la gestión de riesgos turísticos que debemos tener en cuenta para la temporada que se viene.

«El mejor accidente es el que no ocurre y el mejor incidente es el que no sucede», remarcó el profesional, dando hincapié en que la seguridad vial no es una competencia sólo institucional a nivel de vigilancia vial, sino que una responsabilidad ciudadana y comunitaria.

Por su parte, el licenciado Odilón Peralta de la Senatur, expuso acerca de la Facilitación y Seguridad Turística, la buena atención al visitante y estrategias para la reactivación del turismo en Paraguay.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del director Operativo de la Patrulla Caminera, Florencio Vargas, quien valoró la importancia de la iniciativa propuesta por la Senatur para lograr un trabajo coordinado con todas las instituciones que tienen la responsabilidad de atender a los turistas que vienen a conocer el Paraguay y brindarles por sobre todo la seguridad y el buen trato. IP